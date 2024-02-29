Λόιντ Όστιν: Πάνω από 25.000 γυναίκες και παιδιά έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε σήμερα ότι περισσότερες από 25.000 γυναίκες και παιδιά έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου, προσθέτοντας πως το Ισραήλ μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία των αμάχων.

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Κογκρέσο, ο Όστιν ρωτήθηκε πόσες Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ και ο Όστιν απάντησε: «Είναι πάνω από 25.000».

Ο Όστιν πρόσθεσε πως περίπου 21.000 κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας έχουν δοθεί στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου του στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

