Τα hotspot όπου «εμφανίστηκαν» UFO χαρτογράφησαν στις ΗΠΑ - Δείτε χάρτη

Στη χαρτογράφηση των περιοχών για τις οποίες υπάρχουν αναφορές για UFO προχώρησαν ερευνητές στις ΗΠΑ με την ελπίδα να καταφέρουν να διαχωρίσουν περιστατικά που θα μπορούσαν να απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Γεωγράφοι από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, σε συνεργασία με τον πρώην επικεφαλής του Πενταγώνου για τα UFO, Δρ. Σον Κίρκπατρικ – ανέλυσαν συνολικά περίπου 98.000 αναφορές για UFO που καλύπτουν μια περίοδο 20 χρόνων, από το 2001 έως το 2020.

Οι ερευνητές διασταύρωσαν τα δεδομένα με βάση την πυκνότητα του τοπικού πληθυσμού, τα επίπεδα φωτορύπανσης, την ετήσια νέφωση, την εγγύτητα σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις και πολλούς άλλους παράγοντες που επηρεάζουν όσους αναφέρουν ότι είδαν UFO.

Αυτό που βρήκαν σύμφωνα με τις στατιστικές ήταν ότι υπάρχει μία «μακροχρόνια ιστορική σχέση» μεταξύ των UFO και της Αμερικανικής Δύσης.

Η αξιολόγηση της μελέτης ανά κομητεία στη Δύση έδειξε hotspots ή «κόκκινες ζώνες» τις περισσότερες φορές ακριβώς ανατολικά από τα Βραχώδη Όρη ή προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά και μερικά περίεργα ακραία σημεία, συμπεριλαμβανομένης της κομητείας Georgetown, της Νότιας Καρολίνας και της Union, Kentucky .

«Η Δύση έχει μια ιστορική σχέση με το UFO, Περιοχή 51 στη Νεβάδα , Ρόσγουελ στο Νέο Μεξικό », δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Ρίτσαρντ Μεντίνα.

«Και εδώ στη Γιούτα έχουμε το Skinwalker Ranch στη λεκάνη της Uinta και στρατιωτική δραστηριότητα στο αμερικανικό στρατό Dugway Proving Ground», σημείωσε ο Μεντίνα, αναπληρωτής καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Utah.

Κι ενώ αυτές οι εξηγήσεις ίσχυαν για τα hotspot που κάλυπταν σχεδόν όλη τη Νεβάδα και το Νέο Μεξικό, οι συγγραφείς της μελέτης ήταν πιο μπερδεμένοι σχετικά με τις εξίσου «βαθυκόκκινες» κομητείες σε όλη την πολιτεία του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον.

Οι συγκεκριμένες πολιτείες φημίζονται περισσότερο για τον βροχερό και συννεφιασμένο καιρό του βορειοδυτικού Ειρηνικού, καθώς και για το γεγονός ότι καλύπτονται από ομίχλη παρά ως περιοχές των οποίων οι κάτοικοι παρακολουθούν τον ουρανό.

«Υπάρχουν επίσης ορισμένες απομονωμένες κομητείες σε όλη την υπόλοιπη χώρα που δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα», όπως έγραψαν στο περιοδικό Scientific Reports , «για να προσδιορίσουν ποιες ιδιότητες μπορεί να προκαλέσουν σχετικά μεγαλύτερη προσοχή UFO».

Οι κομητείες στο Μέιν, το Βερμόντ, την Ιντιάνα, το Αρκάνσας και τη Νεμπράσκα ήταν μερικά από τα πιο ανεξήγητα hot spots που εντόπισε η ανάλυση της ομάδας.

Για να κατανείμουν τη μελέτη παρατήρησης ανά κομητεία, ο Μέντιαν και οι συν-συγγραφείς του εστίασαν σε δύο βασικά κριτήρια για να συγκρίνουν τις αναφορές παρατήρησης UFO.

Πρώτα συνέκριναν τα στατιστικά στοιχεία παρατήρησης, που ελήφθησαν από το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο UFO , με μια μέτρηση που ονόμασαν «δυνατότητα καθαρής προβολής του ουρανού», ένα κράμα δεδομένων σχετικά με το πόσο πιθανό θα ήταν να εντοπιστεί οτιδήποτε ενδιαφέρον στον ουρανό.

Για να αξιολογήσουν το «δυναμικό προβολής του ουρανού» κάθε κομητείας, συγκέντρωσαν δεδομένα σχετικά με τη φωτορύπανση κάθε περιοχής, τη νέφωση και την κάλυψη των δέντρων καθώς και τις πιθανότητες να πετούν στις περιοχές περίεργα αντικείμενα από κοντινά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις.

«Υπάρχει περισσότερη τεχνολογία στον ουρανό από ποτέ, οπότε το ερώτημα είναι: Τι βλέπουν πραγματικά οι άνθρωποι; Είναι ένα δύσκολο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και είναι σημαντικό γιατί οποιαδήποτε αβεβαιότητα μπορεί να αποτελέσει πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια » είπε ο Μεντίνα.

Οι γεωγράφοι απέδωσαν το υψηλότερο ποσοστό θεάσεων στη Δύση λόγω των ανοιχτών φυσικών χώρων της νοτιοδυτικής ερήμου και των σκοτεινών ουρανών της υπαίθρου, χωρίς τα πολλά φώτα των μεγάλων πόλεων ή τη βιομηχανική αιθαλομίχλη.

Διαπίστωσαν ότι τα κύρια hotspot των αναφορών για UFO έδειξαν μια αξιοσημείωτη σχέση με την τοπική εναέρια κυκλοφορία και τη δραστηριότητα στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μια ένδειξη που θα μπορούσε να υποδείξει ότι οι μάρτυρες βλέπουν συχνά επίγεια αντικείμενα που απλά δεν αναγνώριζαν.

Η ομάδα ελπίζει ότι αυτή η γεωγραφική ανάλυση θα βοηθήσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες να διαχωρίσουν καλύτερα τις πραγματικές αναφορές για UFO από τις συνηθισμένες πτήσεις, και έτσι να βοηθήσει στην αποκάλυψη κάθε απειλής για την ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.