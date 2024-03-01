Το γαλλικό συνδικάτο Αγροτικός Συντονισμός πραγματοποιεί σήμερα το πρωί μια δράση γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι αποκλείοντας το επάνω τμήμα των Σανζ Ελιζέ με μπάλες από άχυρο και τρακτέρ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Αξέλ Μασόν, κτηνοτρόφος στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ στην κεντρική Γαλλία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως περίπου εκατό αγρότες συγκεντρώθηκαν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί «με ηρεμία και σεβασμό».

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) οχήματα της αστυνομίας είχαν πάρει θέσεις κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ η κυκλοφορία στο επάνω μέρος της διάσημης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων εξακολουθούσε να έχει διακοπεί.

This morning, French farmers surrounded and took control of the Arc de Triomphe in #Paris, despite numerous arrests.



Meanwhile, #Macron is going to war with #Russia.



In the second photo, the Russian Army entered Paris. 1814. #France pic.twitter.com/0TNuJpCzHI — StellaMoscow (@SgforgoodStella) March 1, 2024

Στο χώρο απέμεναν γύρω στους 50 συνδικαλιστές, περιτριγυρισμένοι από αστυνομικούς. Γύρω στα δέκα τρακτέρ του Αγροτικού Συντονισμού, με μια γαλλική σημαία, ήταν σταθμευμένα κοντά στο μνημείο, σύμφωνα με το δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το συνδικάτο είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας X πως κινητοποιείται «για να σώσουμε τη γαλλική γεωργία μας» πριν από το τελευταίο σαββατοκύριακο της Αγροτικής Έκθεσης που οργανώνεται στην πρωτεύουσα. «Ο Αγροτικός Συντονισμός καταλαμβάνει συμβολικά και ειρηνικά την Ετουάλ», γράφει το συνδικάτο στην X επικαλούμενο το όνομα της πλατείας στην οποία βρίσκεται η Αψίδα του Θριάμβου.

Το συνδικάτο ζητάει «να γίνουν γρήγορα ενέργειες για να σωθεί το 45% των εκμεταλλεύσεών μας που βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση».

«Ανεβήκαμε σήμερα το πρωί για να καταθέσουμε ένα στεφάνι στην Αψίδα του Θριάμβου για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους αγρότες που αυτοκτονούν», διευκρίνισε ο Μασόν.

«Το Κράτος εξακολουθεί να μην μας ακούει. Στις 6 π.μ. επρόκειτο να φύγουμε με ηρεμία. Επρόκειτο να τα μαζέψουμε και να αφήσουμε το μέρος καθαρό», όμως η αστυνομία τους εμπόδισε να φύγουν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.