Ο δικηγόρος του Αλεξέι Ναβάλνι Βασίλι Ντούμπκοφ αφέθηκε ελεύθερος από αστυνομικό τμήμα της Μόσχας σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Ο Ντούμπκοφ δεν σχολίασε τις συνθήκες της σύλληψής του, αναφέροντας μόνο ότι θεωρεί ότι οι ενέργειες της αστυνομίας αποτελούν παρεμπόδιση νομικής πρακτικής.

Ο συνήγορος του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης συνελήφθη το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα στη Μόσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελαν να του απαγγείλουν κατηγορίες για «παραβίαση δημόσιας τάξης».

Πηγή: skai.gr

