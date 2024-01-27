Λίβανος: Τουλάχιστον τέσσερις ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από αεροπορική επιδρομή

Τουλάχιστον τέσσερις ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε χωριό του νοτίου Λιβάνου, ανέφεραν πηγές των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας και του φιλοϊρανικού κινήματος.

Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν σπίτι στην κοινότητα Μπέιτ Λιφ, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε άλλων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, μετέδωσε ότι ισραηλινά UAV εξαπέλυσαν 12 επιδρομές σε έξι παραμεθόριες κοινότητες, εναντίον των οποίων εκτόξευσαν συνολικά 28 πυραύλους. Το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε επίσης 18 τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, με περίπου 80 οβίδες, συμπληρώνει.

Στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ οι εχθροπραξίες είναι σχεδόν καθημερινές μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η παλαιστινιακή Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος. Από τις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί 234 άνθρωποι στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων 168 μελών της Χεζμπολάχ και 39 αμάχων, σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές ασφαλείας. Στο Ισραήλ, οι αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο εννέα στρατιωτών και έξι αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

