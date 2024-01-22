Λίβανος: Διακόσιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την 7η Οκτωβρίου

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο ανήλθε σήμερα στους 200, μεταξύ αυτών 146 μαχητές της Χεζμπολάχ, τρεις και πλέον μήνες μετά την αρχή της κλιμάκωσης στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Έπειτα από την επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς.

Η φιλοϊρανική οργάνωση ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μαχητών «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ» σήμερα, μια έκφραση με την οποία περιγράφει τους μαχητές της που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών να ανέλθει σε 200, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP.

Η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε βάσει των ανακοινώσεων της Χεζμπολάχ και άλλων συμμαχικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων παλαιστινιακών φατριών, όπως και από επίσημες πηγές.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 25 άμαχοι, εκ των οποίων 3 δημοσιογράφοι, όπως και δύο διασώστες, ένας στρατιώτης του λιβανικού στρατού και 20 μαχητές, οι μισοί των εκ οποίων ανήκουν στη Χαμάς και οι άλλοι μισοί στον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Αυτός ο απολογισμός δεν συμπεριλαμβάνει το νούμερο δύο της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι, που σκοτώθηκε μαζί με άλλους 6 αξιωματούχους και στελέχη της οργάνωσης σε μια αεροπορική επιδρομή που αποδίδεται στο Ισραήλ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Χεζμπολάχ έχει επίσης ανακοινώσει τον θάνατο 16 μαχητών στη Συρία, τους οποίους σκότωσε το Ισραήλ.

Στο Ισραήλ, οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο 9 στρατιωτών και έξι αμάχων.

Η Χεζμπολάχ λέει πως στοχοθετεί θέσεις του ισραηλινού στρατού στα σύνορα, για να στηρίξει τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Το Ισραήλ απαντάει βομβαρδίζοντας «υποδομές» της οργάνωσης και μαχητές στα σύνορα.

Στην τελευταία κατά σειρά έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αναφέρει πως η κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότεροι από 83.000 άνθρωποι στον Λίβανο, ιδίως από την περιοχή των συνόρων.

Κάτοικοι και φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου κάνουν λόγο για μεγάλες καταστροφές που έχουν προκληθεί σε κατοικίες, δάση και γεωργικές καλλιέργειες, έπειτα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, κυρίως στα παραμεθόρια χωριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

