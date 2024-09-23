Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις...

Συγκινητικές εικόνες ανθρώπων ξεριζωμένων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο λόγω των ανελέητων επιθέσεων που εξαπολύει το Ισραήλ, απαθανατίζει ο φωτογραφικός φακός.

Πώς να χωρέσει μια ολόκληρη ζωή σε ένα αυτοκίνητο; Άνθρωποι μαζεύουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν και εγκαταλείπουν την οικία τους για να σωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι νέα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Κοιλάδα Μπεκάα, αλλά και στη Βηρυτό, αμέσως μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και ενώ εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε τους Λιβανέζους πολίτες να φύγουν από τις επικίνδυνες ζώνες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τρέπονται σε φυγή στον νότιο Λίβανο «λόγω των ισραηλινών θηριωδιών», δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Λιβανέζος υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Νάσερ Γιασίν.

Πηγή: skai.gr

