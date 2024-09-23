Έρευνα από τα Harrods για εμπλοκή νυν προσωπικού στο σκάνδαλο Αλ Φαγέντ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η νυν διοίκηση των Harrods ανακοίνωσε πως διεξάγει έρευνα για το κατά πόσο σημερινά στελέχη και προσωπικό του πολυτελούς πολυκαταστήματος είχε ανάμιξη στις καταγγελλόμενες σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς του προηγούμενου ιδιοκτήτη Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.

Αρχικά τα Harrods παρέπεμψαν στη διαδικασία αποζημιώσεων που είχε ανοίξει πέρυσι για θύματα του Αιγύπτιου μεγιστάνα.

Η εξέλιξη συμπίπτει με καταγγελία που έκανε στο BBC πρώην υπάλληλος των Harrods, που χρησιμοποίησε το όνομα Τζέσικα, περί ενός προϊσταμένου τμήματος που δεν είχε ερευνήσει κατηγορίες της για σεξουαλική επίθεση από τον Αλ Φαγέντ το 2008 ο οποίος εργάζεται ακόμα στο πολυκατάστημα σε ανώτερο ρόλο.

Η διοίκηση είπε επίσης πως βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Τουλάχιστον 20 γυναίκες κατήγγειλαν σε ντοκιμαντέρ του BBC επίθεση σεξουαλικής φύσης από το τότε αφεντικό τους. Πέντε εξ αυτών κατήγγειλαν βιασμό.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή δικηγόροι είπαν ότι εκπροσωπούν 37 γυναίκες και στη συνέχεια αποκάλυψαν πως έχουν δεχθεί κρούση από ακόμα 150 γυναίκες που καταγγέλλουν ότι είχαν πέσει θύματα του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.

Πηγή: skai.gr

