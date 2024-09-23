Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε «πολύπλοκες μέρες» καθώς ενέτεινε τα χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και κάλεσε τους Ισραηλινούς να παραμείνουν ενωμένοι καθώς εξελίσσεται η εκστρατεία.

«Υποσχέθηκα ότι θα αλλάξουμε την ισορροπία ασφαλείας, την ισορροπία δυνάμεων στο βορρά - αυτό ακριβώς κάνουμε», είπε σε μήνυμά που εκδόθηκε μετά από αξιολόγηση της κατάστασης στο στρατιωτικό αρχηγείο στο Τελ Αβίβ.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί σήμερα το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων στον νότιο Λίβανο εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν σήμερα Δευτέρα, μεταξύ των οποίων παιδιά, γυναίκες και γιατροί, από τα ισραηλινά πλήγματα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν εντός δύο ωρών τα σπίτια όπου η Χεζμπολάχ έχει αποθηκεύσει όπλα.

«Ετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε τρομοκρατικούς στόχους στην κοιλάδα Μπεκάα στο εγγύς μέλλον. Η Χεζμπολάχ αποθηκεύει στρατηγικά όπλα εκεί, σε κτίρια πολιτών, και χρησιμοποιεί τον πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα και εν γνώσει του τον θέτει σε κίνδυνο», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

«Προειδοποιώ τους Λιβανέζους κατοίκους στα χωριά στην κοιλάδα Μπεκάα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά σε κτίρια ή μέσα σε σπίτια όπου φυλάσσονται βλήματα και όπλα, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτά!». Ανακοίνωσε ο Χαγκάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.