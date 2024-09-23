Στις ΗΠΑ έχει μεταφερθεί η ανησυχία για τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσινγκτον να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην εκεί περιοχή.

Ειδικότερα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα στείλει και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ τους Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αναλυτή του ΣΚΑΪ Μιχάλη Ιγνατίου, κάποιοι στρατιώτες θα σταλούν στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προστασίας των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οπως ανέφερε ο κ. Ιγνατίου, στο νησί βρίσκονται ήδη περίπου 3.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει κάποιες κινήσεις του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τη Χεζμπολάχ και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες θα σταθεί στο πλευρό του ισραηλινού κράτους, εάν ξεκινήσει επίσημα ο νέος πόλεμος, αλλά θα προτιμούσε να μη μετατραπεί ο Λίβανος σε Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι νέα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Κοιλάδα Μπεκάα, αλλά και στη Βηρυτό, αμέσως μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και ενώ εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Πηγή: skai.gr

