Νέα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Κοιλάδα Μπεκάα, αλλά και στη Βηρυτό, αμέσως μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και ενώ εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τρέπονται σε φυγή στον νότιο Λίβανο «λόγω των ισραηλινών θηριωδιών», δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Λιβανέζος υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Νάσερ Γιασίν.

«Οι επιδρομές του εχθρού είχαν στόχο τα υψώματα της οροσειράς του Αντιλιβάνου», η οποία δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα Μπεκάα και πολλά χωριά σε αυτήν την περιοχή, όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία και εγκαταστάσεις, τόνισε το ΑΝΙ. Ο Αντιλίβανος είναι οροσειρά που εκτείνεται κυρίως στον Λίβανο, αλλά και στη Συρία και το Ισραήλ. Είναι παράλληλη στην Οροσειρά του Λιβάνου και βρίσκεται στα ανατολικά της.

דיווחים: החל גל תקיפות בבקעת הלבנון | תיעוד



@kaisos1987 pic.twitter.com/fPxxRlyL9k — כאן חדשות (@kann_news) September 23, 2024

Παράλληλα, σύμφωνα με τις IDF, το Ισραήλ έπληξε στόχο και στα νότια προάστια της Βηρυτού το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδικότερα, για μόλις τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

Στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό ήταν ο ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αναφέρουν πηγές ασφαλείας στα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Καράκι είναι ο επικεφαλής της νότιας διοίκησης της Χεζμπολάχ, υπεύθυνος για τη στρατιωτική δραστηριότητα της ομάδας στον νότιο Λίβανο, ενώ είναι μέλος του Συμβουλίου Τζιχάντ, του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου της Χεζμπολάχ.

Την ίδια ώρα, σε μια σαφή ένδειξη ότι οι δύο πλευρές κλιμακώνουν με κάθε τρόπο τη σύγκρουση, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες με στόχο δύο στρατιωτικές τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις εντατικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, το λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι στόχευσε «βασικές αποθήκες» του ισραηλινού στρατού για τη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, δυτικά της Τιβεριάδας, και έναν στρατώνα, «σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν το απόγευμα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες σε νοτιότερες τοποθεσίες από τις συνοριακές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

A Hezbollah rocket fired from Lebanon falls in the West Bank, destroying Palestinian homes. This is otherwise known as a self-goal. pic.twitter.com/N11DOvRXmC — Joseph Gelman (@ifofgot) September 23, 2024

Σειρήνες ήχησαν σε όλη τη Χάιφα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Οι IDF αναφέρουν ότι περίπου 165 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο στο Ισραήλ σήμερα με τις περισσότερες να στοχεύουν βαθιά στο βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Χάιφα.

Τουλάχιστον 10 βλήματα μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύτηκαν προς οικισμούς της Δυτικής Όχθης, πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι πιο πολύνεκρες επιθέσεις από το τέλος του εμφυλίου

Από νωρίς το πρωί τη Δευτέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων στον νότιο Λίβανο εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 492 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσά τους 35 παιδιά και 58 γυναίκες – από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, αναφέρει νεότερος απολογισμός του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

Άλλοι 1.645 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για τουλάχιστον 356 νεκρούς και 1.246 τραυματίες.

Η Δευτέρα ήταν η πιο πολύνεκρη ημέρα του Λιβάνου από το τέλος του 15ετούς εμφυλίου πολέμου, δήλωσε Λιβανέζος αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters.

⚡Death toll in today's #Israeli strikes on Lebanon is highest since end of civil war - #Lebanese official pic.twitter.com/5wSv5deelo — Anonymity 🇺🇸🇧🇭 (@anonybhr) September 23, 2024

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου δήλωσε ότι έχει κινητοποιήσει «όλους τους σταθμούς ασθενοφόρων» σε όλη τη χώρα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση «του αυξανόμενου αριθμού θυμάτων» στο νότο.

Δεκάδες ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν πλήξει περίπου 800 στρατιωτικές τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα από σήμερα το πρωί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός. Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν «κτήρια στα οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε ρουκέτες, πυραύλους, εκτοξευτές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πρόσθετη στρατιωτική υποδομή», ανακοίνωσε.

Πρόκειται για το πιο ευρύ κύμα αεροπορικών επιθέσεων εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, βάζοντας στο στόχαστρο ταυτόχρονα θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, την κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά και σε βόρεια επαρχία κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Εντείνει τις επιθέσεις το Ισραήλ

Αμέσως μετά και λίγο πριν τις νέες επιδρομές, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν εντός δύο ωρών τα σπίτια όπου η Χεζμπολάχ έχει αποθηκεύσει όπλα.

«Ετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε τρομοκρατικούς στόχους στην κοιλάδα Μπεκάα στο εγγύς μέλλον. Η Χεζμπολάχ αποθηκεύει στρατηγικά όπλα εκεί, σε κτίρια πολιτών, και χρησιμοποιεί τον πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα και εν γνώσει του τον θέτει σε κίνδυνο», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

«Προειδοποιώ τους Λιβανέζους κατοίκους στα χωριά στην κοιλάδα Μπεκάα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά σε κτίρια ή μέσα σε σπίτια όπου φυλάσσονται βλήματα και όπλα, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτά!». Ανακοίνωσε ο Χαγκάρι.

Νετανιάχου: Αλλάζουμε τις ισορροπίες στα βόρεια σύνορα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε «πολύπλοκες μέρες» καθώς ενέτεινε τα χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και κάλεσε τους Ισραηλινούς να παραμείνουν ενωμένοι καθώς εξελίσσεται η εκστρατεία.

«Υποσχέθηκα ότι θα αλλάξουμε την ισορροπία ασφαλείας, την ισορροπία δυνάμεων στο βορρά - αυτό ακριβώς κάνουμε», είπε σε μήνυμά που εκδόθηκε μετά από αξιολόγηση της κατάστασης στο στρατιωτικό αρχηγείο στο Τελ Αβίβ.

