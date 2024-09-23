ΗΠΑ: Τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 3% το 2023- Η ανάλυση FBI

Τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 3% πέρυσι στις ΗΠΑ, όπου καταγράφηκε και η μεγαλύτερη μείωση στους φόνους την τελευταία 20ετία, ωστόσο ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους αυξήθηκε, όπως αναφέρει το FBI στην ετήσια έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία από περισσότερες από 16.000 πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, οι δολοφονίες (δεν περιλαμβάνονται οι ανθρωποκτονίες εξ αμελείας) κατέγραψαν πτώση 11,6% το 2023, ενώ οι καταγγελλόμενοι βιασμοί μειώθηκαν κατά περίπου 9,4%.

Η μείωση των βίαιων εγκλημάτων διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιτεθεί πολλές φορές στη Δημοκρατική αντίπαλό του, την Κάμαλα Χάρις, για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν όσον αφορά την εγκληματικότητα και την ασφάλεια. Έχει επίσης ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι οι μετανάστες που περνούν παράνομα τα σύνορα ευθύνονται για τα βίαια εγκλήματα που καταγράφουν αύξηση.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, με ανακοίνωσή του, χαιρέτισε τη μείωση των βίαιων εγκλημάτων, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει στη δημόσια ασφάλεια.

«Μολονότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, δεν σταματάμε τώρα», είπε η αντιπρόεδρος Χάρις, η ο οποία είναι πρώην εισαγγελέας.

«Έχω δεσμευτεί να συνεχίσω το έργο μας για τη στήριξη των τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, να επενδύσω σε αποδεδειγμένες τεχνικές πρόληψης του εγκλήματος (…) και να αντιμετωπίσω την ένοπλη βία με νόμους (για την οπλοκατοχή) που θα ανταποκρίνονται στην κοινή λογική», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει πει ότι αν επανεκλεγεί θα θεσμοθετήσει τη θανατική ποινή για τους διακινητές ανθρώπων και τους εμπόρους ναρκωτικών. Έχει δηλώσει επίσης ότι δεν πιστεύει τις ομοσπονδιακές στατιστικές, όπως την έκθεση του FBI που δείχνει ότι τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας απέφυγαν να σχολιάσουν, όταν ρωτήθηκαν από δημοσιογράφους για τους ισχυρισμούς του Τραμπ, αλλά σημειώσαν ότι η μεθοδολογία της υπηρεσίας είναι συνεπής.

Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο, το Pew Research Center μελέτησε την εγκληματικότητα στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά πακέτα δεδομένων από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαπίστωσε ότι τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 49% από το 1993 μέχρι το 2022. Ωστόσο, αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τις δολοφονίες να καταγράφουν την υψηλότερη αύξηση μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά τα εγκλήματα μίσους, το 2023 αυξήθηκαν κατά 2%, σε 11.862, από 11.634. Τα εγκλήματα μίσους αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια και τα περισσότερα επεισόδια πυροδοτούνται από προκαταλήψεις σε βάρος των μαύρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

