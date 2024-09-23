Λίβανος: Ο Αλί Καράκι «είναι καλά», ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της Αλί Καράκι "είναι καλά" και "βρίσκεται σε ασφαλές μέρος".

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ένα ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αρχηγό της νότιας διοίκησης της λιβανέζικης οργάνωσης.

Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η επίθεση αυτή έγινε με ισραηλινό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σημειώνεται ότι νέα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Κοιλάδα Μπεκάα, αλλά και στη Βηρυτό, αμέσως μετά την εκπνοή της διορίας που είχε δώσει στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και ενώ εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα μία από τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.