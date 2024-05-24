Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε ένα “κοινοβουλευτικό” debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών αναμένεται να μετατραπεί η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν ανοίξουν οι ευρωκάλπες. Το πολωμένο προεκλογικό κλίμα, το οποίο αποτυπώνεται μέρες τώρα στις περιοδείες και σε όλη την πολιτική δραστηριότητα των αρχηγών, αναμένεται να μεταφερθεί εντός του Κοινοβουλίου πριν κλείσει για τις ευρωεκλογές, μετατρέποντας τη συζήτηση σε μία εφ' όλης της ύλης συζήτηση και με υψηλούς τόνους.

Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, «για την ακραία ακρίβεια, τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων και την άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας” όπως διατυπώθηκε στην πρόταση που κατέθεσε.

Η οικονομία άλλωστε ήδη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης από όλα τα κόμματα και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αφορά ένα προνομιακό πεδίο της κυβέρνησης και συγκριτικό πλεονέκτημα για την ίδια, ενώ σχολιάζοντας την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτήριζαν “ευχάριστο γεγονός” ειδικά όταν προέρχεται από εκείνους που ευαγγελίζονται λεφτόδεντρα. Η περίοδος διεξαγωγής της συζήτηση είναι προνομιακή και για έναν επιπλέον λόγο που έχει να κάνει με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού να απευθύνει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, για τις πρακτικές αισχροκέρδειας που ακολουθούν πολυεθνικές στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφαρμόζοντας διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε σύγκριση με άλλες, και ήδη η πρόταση Μητσοτάκη βρήκε θετική ανταπόκριση από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σημερινή συζήτηση θα είναι μία καλή ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να αναπτύξει τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, τα τελευταία χρόνια, για τον ορθολογισμό της αγοράς και την πάταξη της ακρίβειας, με σειρά μέτρων, τα οποία κύριο στόχο έχουν την ελάφρυνση των νοικοκυριών, που ομολογουμένως πλήττονται τις υψηλές τιμές. Εκτός από τα μέτρα ελάφρυνσης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στα ελεγκτικά μέτρα που αυξήθηκαν και εφαρμόζονται μεθοδευμένα και εντατικά προκειμένου να ελεγχθούν στρεβλώσεις της αγοράς . “Για πρώτη φορά επιβάλλονται τα πρόστιμα και εισπράττονται από τις εταιρείες που αισχροκερδούν και τα μέτρα που επιβλήθηκαν έχουν ήδη θετικά αποτελέσματα” αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι των επικριτών του από την αντιπολίτευση., χωρίς να υποστηρίξει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί αλλά καταβάλλεται μεθοδικά κάθε προσπάθεια για την επίλυση ενός ζητήματος που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο και ευρωπαϊκό και φυσικά οι προσπάθειες δεν θα σταματήσουν μέχρι να επιτευχθεί αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως με τα μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας ο πρωθυπουργός θα κάνει εκτενή αναφορά και σε όλα εκείνα τα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, από τις αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις μετά από πολλά χρόνια, μέχρι τη μείωση της ανεργίας. Για πρώτη φορά από το 2011, κάτω από 900.000 είναι πλέον οι άνεργοι στη χώρα και επιπλέον κατά το μήνα Απρίλιο καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων, αποχωρήσεων κατά 132.352 θέσεις εργασίας. Από τη σύγκριση των στοιχείων του φετινού Απριλίου με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, προκύπτει ότι υπήρξαν 9.273 περισσότερες θέσεις εργασίας και η ανεργία έχει πέσει κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες και είναι στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2009.

Η πολιτική αντιπαράθεση ωστόσο, δεν αναμένεται να περιοριστεί μόνο στο ζήτημα της οικονομίας, αλλά θα επεκταθεί, ως είθισται, και σε όλο το εύρος που απασχολούν την προεκλογική ατζέντα των κομμάτων και της κοινωνίας και αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλες της τις εκφάνσεις, από τις συναλλαγές με το δημόσιο, μέχρι τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς, την υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη αλλά και την υπόθεση των Τεμπών μετά τη διαβίβαση στη Βουλή ποινικής δικογραφίας για 4 πρώην υπουργούς της ΝΔ αναφορικά με το ποιος ευθύνεται για τη διαμόρφωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – το αποκαλούμενο «μπάζωμα» - κατόπιν μηνύσεων συγγενών των θυμάτων. Εξάλλου, η καθημερινότητα και η βελτίωσή της, είναι το κύριο στοίχημα της κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας και παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της , προωθώντας πολιτικές και μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο στοίχημα της καθημερινότητας, για το οποίο – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές - δίνει καθημερινά μάχη η κυβέρνηση, προκειμένου να διορθώσει κακώς κείμενα δεκαετιών, να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος, αλλά και να αντιμετωπίσει προβλήματα και ζητήματα που ανακύπτουν, πολλές φορές από το ρευστό διεθνές σκηνικό και τις συνέπειές του.

Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού αναμένεται να μπει και το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο “απορρίπτεται ως ανεφάρμοστο” για το Μέγαρο Μαξίμου και όπως αναμένεται να υποστηρίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βασίζεται σε ανύπαρκτα “λεφτόδεντρα” και σε ακοστολόγητες προτάσεις που μπορεί να επιστρέψουν τη χώρα σε εποχές χρεοκοπίας και μνημονίων.

Αναμένεται, δε, να υπογραμμίσει ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τις ανέξοδες υποσχέσεις και να διαβεβαιώσει ότι με τον ίδιο στο τιμόνι της διακυβέρνησης η δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα τεθεί ποτέ ξανά σε κίνδυνο και η ελληνική οικονομία σε περιπέτειες.

Πηγή: skai.gr

