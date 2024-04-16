Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο με την επίθεση του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό

Παραβίαση του διεθνούς δικαίου συνιστά η επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό αναφέρει έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Η ομάδα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων διορίστηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Στην ίδια έκθεση, ειδικοί εισηγητές και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αναφέρουν επίσης ότι «οι στρατιωτικές επιθέσεις αντίποινων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται σε όλες τις χώρες να στερούν αυθαίρετα τα άτομα από το δικαίωμα στη ζωή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Οι δολοφονίες σε ξένο έδαφος είναι αυθαίρετες όταν δεν επιτρέπονται βάσει του διεθνούς δικαίου».

Οι εμπειρογνώμονες σημειώνουν ότι το Ισραήλ δεν φαίνεται να άσκησε αυτοάμυνα την 1η Απριλίου, επειδή δεν παρουσίασε στοιχεία ότι το Ιράν διέπραττε απευθείας «ένοπλη επίθεση» στο Ισραήλ ή ότι έστελνε μη κρατικές ένοπλες ομάδες για να του επιτεθούν. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν παρείχε καμία νομική αιτιολόγηση για το χτύπημα ούτε το ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως απαιτείται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η επίθεση του Ισραήλ κατά συνέπεια παραβίασε την απαγόρευση χρήσης ένοπλης δύναμης εναντίον άλλου κράτους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη», ανέφεραν οι ειδικοί.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση στο διπλωματικό της κτίριο στην πρωτεύουσα της Συρίας, η οποία σκότωσε κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες. Το Ισραήλ ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την επιχείρηση.



