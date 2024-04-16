Λογαριασμός
Δυο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο χτύπησαν το βόρειο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει πως το περιστατικό διερευνάται - Τρεις τραυματίες 

Λίβανος, drone, Ισραήλ

Δύο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο έπληξαν περιοχές κοντά στη βόρεια κοινότητα Beit Hillel, κοντά στην Kiryat Shmona, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τις επιδρομές. 

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει πως το περιστατικό διερευνάται, ενώ σύμφωνα με τους Times of Israel δεν ακούστηκαν σειρήνες. 

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν ένα από τα drones να πετάει πάνω από τη Galilee Panhandle.

