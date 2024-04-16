Δυο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο χτύπησαν το βόρειο Ισραήλ

Δύο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο έπληξαν περιοχές κοντά στη βόρεια κοινότητα Beit Hillel, κοντά στην Kiryat Shmona, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τις επιδρομές.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει πως το περιστατικό διερευνάται, ενώ σύμφωνα με τους Times of Israel δεν ακούστηκαν σειρήνες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν ένα από τα drones να πετάει πάνω από τη Galilee Panhandle.

Footage circulating on social media shows a drone flying over the Galilee Panhandle, with initial reports saying it exploded in the Beit Hillel area. The IDF has not yet commented on the incident. pic.twitter.com/xeKURvg3vF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 16, 2024

Πηγή: skai.gr

