Λίβανος: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε προάστιο της Μπααλμπέκ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν απόψε τα περίχωρα της Μπααλμπέκ, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε τέσσερις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μπασίρ Χαντέρ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ένα από τα πλήγματα είχε στόχο νότια είσοδο της πόλης Μπααλμπέκ, περίπου δύο χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο. Τα άλλα τρία σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Ταράγια, 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μπααλμπέκ, σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

«Ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε πρώην κτίριο της Χεζμπολάχ κοντά στο νοσοκομείο Νταρ αλ Αμάλ», ανέφερε λιβανέζος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Εστιάζονται κατά μήκος των συνόρων, με εξαίρεση την 26η Φεβρουαρίου, όταν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή σε περιοχή του ανατολικού Λιβάνου. Η Μπααλμπέκ, στην κοιλάδα Μπεκάα, που συνορεύει με τη Συρία, αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Στις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 312 άνθρωποι στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών της Χεζμπολάχ αλλά και 53 αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε λιβανέζικες πηγές ασφαλείας. Στο Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τον θάνατο δέκα στρατιωτών και έξι αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.