Αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποδιδόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε λιμένες και πόλεις της δυτικής Υεμένης χθες Δευτέρα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 14, δήλωσε εκπρόσωπος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Από τα μέσα του Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, προκειμένου να αποτρέψουν επιθέσεις τους εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Κατά το Αλ Μασίρα, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους Χούθι, χθες έγιναν τουλάχιστον 17 αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών στον κυριότερο λιμένα της χώρας στην πόλη Χοντάιντα, και σε αυτόν της πόλης Ρας Ίσα.

Οι πολύνεκροι βομβαρδισμοί καταγράφονται μερικές ημέρες μετά τους πρώτους θανάτους ναυτικών εξαιτίας πυραυλικού πλήγματος των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου και το πρώτο ναυάγιο εμπορικού πλοίου εξαιτίας των επιθέσεών τους.

Καταγράφονται επίσης την πρώτη ημέρα του ραμαζανιού, ιερού μήνα νηστείας και προσευχής για τους μουσουλμάνους.

Οι υεμενίτες αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, βάζουν από τα μέσα Νοεμβρίου στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι ενέργειες των Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως το 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Παρά τη συγκρότηση από τις ΗΠΑ ναυτικού συνασπισμού για την «προστασία» της διεθνούς ναυσιπλοΐας τον Δεκέμβριο και παρά τους αμερικανοβρετανικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχουν από τον Ιανουάριο, οι Χούθι δεν σταματούν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις.

Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος του True Confidence, πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου υπό σημαία Μπαρμπάντος, σκοτώθηκαν όταν έπληξε το σκάφος βαλλιστικός πύραυλος κατά πλοίων επιφανείας (ASBM) των Χούθι την Τετάρτη 6η Μαρτίου. Μερικές ημέρες νωρίτερα, την Κυριακή 18η Φεβρουαρίου, άλλο φορτηγό πλοίο, το Rubymar, βυθίστηκε εξαιτίας πλήγματος των ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

