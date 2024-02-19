Μεξικό: 12 ένοπλοι σκοτώθηκαν σε μάχη με στρατιωτικούς

Δώδεκα ένοπλοι βρήκαν τον θάνατο σε μάχη με στρατιωτικούς στην Ταμαουλίπας, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές αυτής της βορειοανατολικής πολιτείας του Μεξικού.

Η σύγκρουση ξέσπασε κατά τη διάρκεια περιπολίας των στρατιωτικών στον δήμο Μιγκέλ Αλεμάν, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, διευκρίνισε το πολιτειακό υπουργείο Ασφάλειας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Στοιχεία του SEDENA (σ.σ. του στρατού) δέχθηκαν επίθεση από οπλισμένους πολίτες που ήταν κρυμμένοι σε χαμηλή βλάστηση» και «12 δράστες εξουδετερώθηκαν», ανέφερε η ίδια πηγή για το συμβάν, που σημειώθηκε περί τις 14:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας).

Κυβερνητικές πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου επιβεβαίωσαν ότι 12 δράστες επίθεσης, που θεωρείται πως ήταν μέλη καρτέλ των ναρκωτικών, σκοτώθηκαν σε μάχη με τον στρατό, τα μέλη του οποίου χρησιμοποίησαν drones και ελικόπτερο.

Η Ταμαουλίπας συγκαταλέγεται στις πολιτείες που πλήττονται από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος. Μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων αντίπαλων συμμοριών, που διεκδικούν τον έλεγχο χρυσοφόρων οδών διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί επίσημα πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου άρχισε το 2006 ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ. Έκτοτε, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα τριπλασιάστηκε, φθάνοντας τις 25 ανά 100.000 κατοίκους. Έχουν επίσης καταγραφτεί πάνω από 110.000 βίαιες εξαφανίσεις, στην πλειονότητά τους από το 2006 και πέρα. Στην πλειονότητά τους οι φόνοι και οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις αποδίδονται από τις αρχές στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

