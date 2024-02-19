Έξι στρατιωτικοί και τουλάχιστον ένας τζιχαντιστής σκοτώθηκαν στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του στρατού, κάνοντας λόγο για μάχη στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον ανταρτών που οι αρχές υποπτεύονται πως διέπραξαν επίθεση εναντίον καθολικών τον Δεκέμβριο.

Οι συγκρούσεις έγιναν χθες Κυριακή σε ζούγκλα στο νησί Μιντανάο, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του στρατού των Φιλιππίνων, ο συνταγματάρχης Λούι Ντέμα-Αλά.

«Πρόκειται για μέρος των επιχειρήσεων εναντίον του ‘Ντάουλα Ισλαμίγια’ (σ.σ. ‘Ισλαμικού Κράτους’). Δυστυχώς, υποστήκαμε απώλειες», είπε.

Έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν, διευκρίνισε. Σκοτώθηκε επίσης ένοπλος, που κατ’ αυτόν ήταν τζιχαντιστής.

Η οργάνωση Ντάουλα Ισλαμίγια είναι μια από τις πολλές μικρές ένοπλες ισλαμιστικές οργανώσεις που ορκίστηκαν πίστη στο ΙΚ. Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση που διαπράχθηκε την 3η Δεκεμβρίου 2023 εναντίον καθολικής λειτουργία στο Μαράουι με 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο στρατός διαβεβαίωσε πως 10 μέλη του Ντάουλα Ισλαμίγια σκοτώθηκαν τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως ηγέτη των καμικάζι, του Καντάφι Μιμπέσα.

Το 2014, η Μανίλα υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με τη μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών της χώρας, το Ισλαμικό Μέτωπο Απελευθέρωσης Μόρο, βάζοντας έτσι τέλος στην πολυαίμακτη ένοπλη εξέγερσή της. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μικρές ομάδες μουσουλμάνων μαχητών που εναντιώνονται στη συμφωνία ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων τζιχαντιστών συνδεόμενων με το ΙΚ.

