Λευκός Οίκος: Το Ισραήλ συμφώνησε να «λάβει υπόψη» τις ανησυχίες των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ συζήτησαν χθες Πέμπτη τις αμερικανικές ανησυχίες για την επικείμενη ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα, που η ισραηλινή πλευρά συμφώνησε να «λάβει υπόψη» και να συζητήσει περαιτέρω, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας πως θα οργανωθεί νέα συζήτηση «σύντομα».

«Οι δυο πλευρές συμφώνησαν στον κοινό στόχο (...) η Χαμάς να ηττηθεί στη Ράφα», σημειώνει δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, που διευκρινίζει πως τη συζήτηση του «συμβουλίου στρατηγικού διαλόγου» συγκάλεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, για να συζητηθεί κυρίως η «άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με πυραύλους και drones» το σαββατοκύριακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.