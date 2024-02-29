Σερβία: Οχι σε διακήρυξη ΕΕ για Ναβάλνι και παράταση κυρώσεων σε Ρωσία

Η Σερβία δεν συμφώνησε με τη διακήρυξη της ΕΕ με την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρείται υπεύθυνος για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε από τα Τίρανα, όπου συμμετέχει στη σύνοδο για την ανάπτυξη των Δ. Βαλκανίων με ευρωπαικούς πόρους, ότι η Σερβία έχει αυτόνομη πολιτική.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε συμφωνήσει σε τέτοια θέματα. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι τραγωδία και λόγος για να μας επιτεθείτε, δεν το νομίζω, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Σερβία να ασκεί μια ανεξάρτητη πολιτική και να αξιολογεί τα πράγματα κατά περίπτωση», δήλωσε ο Βούτσιτς απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έληξε η προθεσμία που έδωσε η ΕΕ σε τρίτες χώρες για να δηλώσουν εάν ευθυγραμμίζονται με τη θέση της σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι. Η σερβική κυβέρνηση ούτε καν απάντησε, γεγονός που εκλαμβάνεται από τις Βρυξέλλες ως άρνηση να προσυπογράψει τη σχετική διακήρυξη.

Αρνητική ήταν η απάντηση της Σερβίας και στο αίτημα της ΕΕ να συμφωνήσει με την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που επιβλήθησαν το 2014 μετά τη βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας.

Μιλώντας από τα Τίρανα για τη στάση των σερβικών αρχών απέναντι στη Ρωσία, όπου καταδικάζεται η εισβολή στην Ουκρανία αλλά δεν επιβάλλονται κυρώσεις στην Ρωσία ο Βούτσιτς τόνισε ότι δεν πρόκειται για «υβριδική θέση» αλλά για μια πολύ ξεκάθαρη στάση, ελεύθερης χώρας που παίρνει τις δικές της αποφάσεις, για τον εαυτό της και για το καλό του λαού της».

Ο πρόεδρος της Σερβίας αναφέρθηκε και στην πρόταση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για συνεργασία με τις χώρες των Δ. Βαλκανίων στην παραγωγή πυρομαχικών διευκρινίζοντας ότι «η Σερβία δεν έχει συνάψει στα Τίρανα καμία συμφωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.