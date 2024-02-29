ΕΕ: Οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών θα συναντηθούν στο Παρίσι για την Ουκρανία και τη Μολδαβία

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών θα συναντηθούν εντός των προσεχών ημερών στο Παρίσι για να συζητήσουν την περαιτέρω στήριξη στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Κε Ντ’ Ορσέ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, οι ευρωπαϊκές χώρες θα συζητήσουν περαιτέρω μέτρα για την Ουκρανία και πώς να υπερασπιστούν τα κράτη εκείνα που αποσταθεροποιούνται από τη Ρωσία, όπως τη Μολδαβία.

Η συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών που προανήγγειλε ο Κριστόφ Λεμουάν ενδέχεται να γίνει στις 7 Μαρτίου, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές. Στόχος της είναι να συζητηθούν συγκεκριμένες ιδέες όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, την παραγωγή όπλων, την υπεράσπιση χωρών που απειλούνται από τη Ρωσία, την προστασία των συνόρων της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία και τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή την κατάσταση στην Υπερδνειστερία», είπε ο Λεμουάν μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Χθες, η αποσχισθείσα, αλλά μη αναγνωρισμένη διεθνώς, Υπερδνειστερία, ζήτησε από τη Ρωσία να βοηθήσει την οικονομία της που «πιέζεται» από τη Μολδαβία. Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας χαρακτήρισε «προπαγανδιστική εκδήλωση» το συνέδριο των βουλευτών της Υπερδνειστερίας που εξέδωσε αυτό το ψήφισμα. Η Μόσχα απάντησε γρήγορα, διαβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητά της είναι η «προστασία» των κατοίκων της Υπερδνειστερίας και ότι θα «εξετάσει προσεκτικά» το αίτημα, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία βρίσκεται «προφανώς» πίσω από τις «προσπάθειες αποσταθεροποίησης» της Μολδαβίας, είπε ο εκπρόσωπος διαβεβαιώνοντας ότι η έκκληση των φιλορώσων αυτονομιστών της Υπερδνειστερίας «είναι ένα γνωστό σενάριο».

«Απέναντι σε αυτήν την αναζωπύρωση της επιθετικότητας της Ρωσίας, είναι αναγκαία μια συλλογική αντίδραση», σχολίασε, υπενθυμίζοντας επίσης τις «ακραίες» δηλώσεις της Μόσχας εναντίον της Γαλλίας αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

