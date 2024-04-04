Φινλανδία: Η επίθεση του 12χρονου στο σχολείο ήταν προμελετημένη

Ο 12χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε έναν συμμαθητή του της έκτης τάξης του δημοτικού αυτήν την εβδομάδα στο σχολείο τους στη Φινλανδία φαίνεται ότι είχε σχεδιάσει την επίθεσή του εκ των προτέρων, βάσει των στοιχείων που βρέθηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική αστυνομία.

Το κίνητρο για την επίθεση στο σχολείο Βιέρτολα, κοντά στο Ελσίνκι, την Τρίτη, στην οποία τραυματίστηκαν σοβαρά άλλα δύο παιδιά, δύο κορίτσια, πιστεύεται ότι ήταν ο εκφοβισμός, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Η προκαταρκτική έρευνα έφερε στο φως στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η πράξη ήταν προμελετημένη", σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο αξιωματούχος της αστυνομίας που είναι επικεφαλής της έρευνας για την υπόθεση, ο Μάρκο Σάρκα.

"Η έρευνα σε συσκευές που κατασχέθηκαν και είχε στην κατοχή του ο ύποπτος, ένα τηλέφωνο και ένας υπολογιστής, αποκάλυψαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή", προσθέτει ο ίδιος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι ο δράστης αιτιολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι ήταν θύμα εκφοβισμού. Το αγόρι φοιτούσε στο σχολείο Βιέρτολα από τις αρχές του έτους.

Το αγόρι --το οποίο συνελήφθη από την αστυνομία σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από το σχολείο του, από το οποίο είχε ήδη φύγει όταν έφτασε εκεί η αστυνομία, λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), την ημέρα της επίθεσης-- δεν μπορεί να δικαστεί από ποινικό δικαστήριο λόγω του ότι είναι μικρότερο από δεκαπέντε ετών και τώρα έχει παραδοθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.

Το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ανήκε σε συγγενή του, επίσης σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι αυτή η πτυχή της υπόθεσης αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας για "παράβαση σε σχέση με πυροβόλα όπλα".

Τα δύο κορίτσια που τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση εξακολουθούν να νοσηλεύονται, αλλά η αστυνομία ελπίζει ότι θα μπορέσει να εξετάσει τη μία από αυτές "τις προσεχείς μέρες".

Το σχολείο Βιέρτολα, στο οποίο φοιτούν σε δύο εγκαταστάσεις 800 μαθητές ηλικίας 7 ως 15 ετών, παρέμεινε ανοιχτό μετά το έγκλημα, με μειωμένο ωστόσο ωράριο λειτουργίας.

Η προκαταρκτική έρευνα "προχωρά με γρήγορο ρυθμό", αλλά θα χρειαστεί "μήνες" για να ολοκληρωθεί, σύμφωνα επίσης με την αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνές της στον τόπο του εγκλήματος και εξετάζει μαθητές, γονείς, αυτόπτες μάρτυρες και προσωπικό του σχολείου.

Πηγή: skai.gr

