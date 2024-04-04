Το Ιράν ενεργεί εδώ και χρόνια εναντίον του Ισραήλ και ως εκ τούτου το Ισραήλ ενεργεί εναντίον του Ιράν, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Επί χρόνια το Ιράν ενεργεί εναντίον μας, τόσο ευθέως όσο και μέσω εντολοδόχων. Ως εκ τούτου, το Ισραήλ ενεργεί εναντίον του Ιράν και των εντολοδόχων του, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη συνεδρίασης του συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

«Γνωρίζουμε πώς να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με την απλή αρχή ότι όποιος μας βλάψει ή σχεδιάζει να μας βλάψει, θα τον πληγώσουμε», συμπλήρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

