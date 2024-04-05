Συρία: Τζιχαντιστής ηγέτης νεκρός σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι

Ιστορικός ηγέτης των τζιχαντιστών στο έσχατο προπύργιο των αντικαθεστωτικών στη Συρία, ο Αμπού Μαρία αλ Καχτάνι, ιδρυτικό μέλος του Μετώπου αλ Νούσρα, σκοτώθηκε σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι, γνωστοποίησαν χθες Παρασκευή η οργάνωση στην οποία ανήκε και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ («Οργάνωση Απελευθέρωσης του Λεβάντε», ΧΤΣ), της οποίας ήταν μέλος και η οποία ελέγχει χονδρικά τη μισή επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), απέδωσε τη δολοφονία στην αντίπαλη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο Αλ Καχτάνι «έπεσε μάρτυρας σε άνανδρη επίθεση που διαπράχθηκε από μέλος του ΙΚ εφοδιασμένο με ζώνη με εκρηκτικά» στη Σαρμάντα, στο βόρειο τμήμα της Ιντλίμπ, σύμφωνα με ανάρτηση σε ιστότοπο προπαγάνδας της ΧΤΣ, τον Αμζάντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, επιβεβαίωσε την επίθεση και τον θάνατο του ηγέτη των τζιχαντιστών, χωρίς ωστόσο να κάνει καμιά εκτίμηση για το ποιος ευθύνεται για την ενέργεια.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Δυο άνδρες που συνόδευαν τον Αλ Καχτάνι τραυματίστηκαν σοβαρά στην έκρηξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αλ Καχτάνι είχε αφεθεί ελεύθερος τη 7η Μαρτίου, αφού καταδικάστηκε πριν από επτά μήνες να φυλακιστεί για «προδοσία», προτού αθωωθεί από τη ΧΤΣ.

Γεννημένος το 1976 στο Ιράκ, ο Αλ Καχτάνι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαϊσάρ Αλί Μούσα Αμπντάλα αλ Τζουμπούρι, συμπεριλαμβανόταν από το 2012 στον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις από τις ΗΠΑ εξαιτίας σχέσεων με την Αλ Κάιντα. Το Μέτωπο αλ Νούσρα, που μετενσαρκώθηκε στη ΧΤΣ, ήταν αρχικά ο βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Βρισκόταν επίσης από το 2014 στον κατάλογο προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατά το οποίο «έφυγε από τη Μοσούλη» του Ιράκ «για τη Συρία το 2011», προκειμένου να «διαδώσει την ιδεολογία της Αλ Κάιντα» στη χώρα αυτή.

Φέρεται να είχε πολεμήσει εναντίον των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράκ μετά την εισβολή των ΗΠΑ το 2003.

Έγινε το 2012 «ο κυριότερος θρησκευτικός και στρατιωτικός ηγέτης του Μετώπου Αλ Νούσρα στην ανατολική Συρία» και «διοικούσε επίσης στρατόπεδο εκπαίδευσης του δικτύου», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέλος της φερόμενης ως «μετριοπαθούς» πτέρυγας του Μετώπου αλ Νούσρα, τάχθηκε αργότερα υπέρ της ρήξης με την Αλ Κάιντα.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, στον οποίο ενεπλάκησαν στην πορεία τζιχαντιστικές οργανώσεις και ξένες δυνάμεις, ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων που είχαν αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας· έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.