Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων και όχι μονομερώς, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Νορβηγίας ότι προχωρήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στις 28 Μαΐου.

«Ο πρόεδρος υποστηρίζει σθεναρά τη λύση δύο κρατών σε όλη του την καριέρα», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. «Πιστεύει ότι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, όχι μέσω μονομερούς αναγνώρισης».

Νωρίτερα, σήμερα, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοίνωσαν σχέδιο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου.

Η Ιρλανδία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, προσθέτοντας ότι αναμένει πως και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και θα κάνουν το ίδιο βήμα τις επόμενες εβδομάδες.

«Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο «για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη».

Πηγή: skai.gr

