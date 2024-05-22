Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέγραψε αιφνίδια από το ρωσικό πόρταλ για τα κυβερνητικά έγγραφα το σχέδιο διατάγματος για τον επαναπροσδιορισμό των θαλάσσιων ζωνών στη Βαλτική Θάλασσα αναφέρει το Reuters, με αναλυτές να κάνουν αναφορές για «παιχνίδια και ψυχολογικό πόλεμο» της Μόσχας.

Σύμφωνα με το σχέδιο του διατάγματος, που φέρει ημερομηνία 21 Μαΐου, το υπουργείο προτείνει να διευθετηθούν τα σύνορα γύρω από ρωσικά νησιά στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας και γύρω από τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.



Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτρι Όρπο δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι πολίτες της σκανδιναβικής χώρας δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για τις αναφορές ότι η Ρωσία σχεδιάζει να επαναπροσδιορίσει τα θαλάσσια σύνορα στη Βαλτική.



Μιλώντας στον Τύπο από το κοινοβούλιο την Τετάρτη, ο Όρπο είπε ότι οι Φινλανδοί αξιωματούχοι παρακολουθούν την κατάσταση, και ότι το Ελσίνκι είχε επικοινωνήσει με τη Μόσχα μέσω διπλωματικών διαύλων. Πρόσθεσε επίσης ότι οι φινλανδικές αρχές εξετάζουν το θέμα.

«Παρόλα αυτά, θα διερευνήσουμε διεξοδικά το θέμα, και στη συνέχεια θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας», ξεκαθάρισε ο Όρπο.



Απαντώντας σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης, ο αρνήθηκε ότι η φινλανδική ηγεσία προβάλλει μια ήρεμη εικόνα ενώ στην πραγματικότητα ανησυχεί για την κατάσταση. «Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο για μεγαλύτερη ανησυχία», είπε.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι αναφορές για μετατόπιση των θαλάσσιων συνόρων να αποτελούν μέρος της ρωσικής «υβριδικής δραστηριότητας» (χρήση συμβατικών και μη συμβατικών μεθόδων και τακτικής)..



«Οι φινλανδικές αρχές ερευνούν πληροφορίες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον επανακαθορισμό θαλάσσιων ζωνών στον Κόλπο της Φινλανδίας», δήλωσε από πλευράς του ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.



«Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Η Ρωσία δεν ήρθε σε επαφή με τη Φινλανδία για το θέμα. Η Φινλανδία ενεργεί όπως πάντα: ήρεμα και με βάση τα γεγονότα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις επίσης επισήμανε στο X ότι οι αναφορές για τα θαλάσσια σύνορα ήταν «μια άλλη ρωσική υβριδική επιχείρηση».



Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προτείνει στη ρωσική κυβέρνηση να επαναπροσδιορίσει τις θαλάσσιες ζώνες στη Βαλτική Θάλασσα. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν τα θαλάσσια σύνορα της Ρωσίας με τη Φινλανδία και τη Λιθουανία.

Πηγή: skai.gr

