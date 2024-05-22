Ολλανδία: Συγκρότηση κυβέρνησης μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένει ο Βίλντερς

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκερτ Βίλντερς δήλωσε σήμερα ότι αναμένει μια νέα δεξιά κυβέρνηση να συγκροτηθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, παρόλο που δεν έχει βρει ακόμη πρωθυπουργό για να ηγηθεί αυτής της νέας κυβέρνησης.

Το εθνικιστικό κόμμα Ελευθερίας (PVV) του Βίλντερς πέτυχε μια μεγάλη νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου και την περασμένη εβδομάδα, μετά από σχεδόν έξι μήνες έντονων διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία για τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού συνασπισμού με άλλα τρία συντηρητικά κόμματα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος θα ηγηθεί αυτής της κυβέρνησης, καθώς ο Βίλντερς, προκειμένου να φέρει τους υποψήφιους εταίρους του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν αξίωσε το πόστο του πρωθυπουργού.

Ο ακροδεξιός πολιτικός, με την αντι-ισλαμική ρητορική του, δεν έχει ακόμη ορίσει υποψήφιο, αφού η πρώτη του επιλογή, ο πρώην υπουργός Εργασίας Ρόναλντ Πλάστερκ, δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος.

«Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε μια λύση», είπε ο Βίλντερς σε μια συζήτηση για τη συμφωνία σχηματισμού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι πιθανότατα θα χρειαστούν άλλες πέντε εβδομάδες για να συγκροτηθεί ένα υπουργικό συμβούλιο.

Ο Βίλντερς τόνισε ότι οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός δεν πρέπει να είναι υποχείριο πολιτικών ηγετών στο κοινοβούλιο, αλλά θα αναμένεται να εφαρμόσει τις πολιτικές που ορίζονται στη συμφωνία συνασπισμού.

Αυτές περιλαμβάνουν προτάσεις που θα θέσουν την Ολλανδία σε τροχιά σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες, καθώς στοχεύουν σε εξαιρέσεις από τους κανόνες της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους περιβαλλοντικούς κανόνες και μια περικοπή 1,6 δισεκ. ευρώ στη συνεισφορά της χώρας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο κύριος πολιτικός σύμβουλος της κυβέρνησης δήλωσε χθες ότι οι πιθανότητες επίτευξης αυτών των στόχων είναι μικρές, αλλά στις διαβουλεύσεις ο Βίλντερς δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί την πιθανότητα ήττας στις Βρυξέλλες.

«Ο πρωθυπουργός θα έχει το καθήκον να πάει στην Ευρώπη και να καταφέρει να πετύχουμε τους στόχους μας», είπε, καταλήγοντας «και έχω εμπιστοσύνη ότι αυτό θα συμβεί».

Πηγή: skai.gr

