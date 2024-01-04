Λευκός Οίκος: Η Βόρεια Κορέα παρέδωσε στη Ρωσία πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις στην Ουκρανία

Βαλλιστικοί πύραυλοι που παραδόθηκαν από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία, υποστήριξε απόψε ο Λευκός Οίκος, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη και «ανησυχητική» υποστήριξη που παρέχει η Πιονγκγιάνγκ στη Μόσχα.

«Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα παρέδωσε πρόσφατα στη Ρωσία συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους», ορισμένοι εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου και στις 2 Ιανουαρίου, σε πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα θέσουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού η μεταφορά των πυραύλων συνιστά παραβίαση των κυρώσεων που έχει επιβάλει ο Οργανισμός στη Βόρεια Κορέα.

Ο Κίρμπι είπε επίσης ότι η Ρωσία σκοπεύει να αγοράσει πυραύλους από το Ιράν. «Θα επιβάλουμε πρόσθετες κυρώσεις σε εκείνους που θα διευκολύνουν τη μεταφορά όπλων από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν προς τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

