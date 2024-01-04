Ο Λουκασένκο υπογράφει νόμο που του παρέχει ισόβια ασυλία από δίωξη

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο υπέγραψε νέο νόμο που του παρέχει ισόβια ασυλία από ποινική δίωξη και εμποδίζει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης που ζουν στην εξορία να είναι υποψήφιοι στις μελλοντικές προεδρικές εκλογές.

Το νέο μέτρο φαίνεται να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της εξουσίας του Λουκασένκο και στην εξάλειψη των πιθανών αμφισβητιών στις επόμενες προεδρικές εκλογές της χώρας, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν το 2025.

Ο νόμος αυστηροποιεί σημαντικά τις απαιτήσεις για τους υποψήφιους προέδρους και καθιστά αδύνατη την εκλογή ηγετών της αντιπολίτευσης που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες τα τελευταία χρόνια. Μόνο οι πολίτες της Λευκορωσίας που διαμένουν μόνιμα στη χώρα για τουλάχιστον 20 χρόνια και δεν είχαν ποτέ άδεια διαμονής σε άλλη χώρα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Η Λευκορωσία κλονίστηκε από μαζικές διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της αμφιλεγόμενης επανεκλογής του Λουκασένκο τον Αύγουστο του 2020 για έκτη θητεία, την οποία η αντιπολίτευση και η Δύση καταδίκασαν ως δόλια. Εκείνη την εποχή, οι αρχές της Λευκορωσίας συνέλαβαν περισσότερους από 35.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους βασανίστηκαν ενώ ήταν υπό κράτηση ή έφυγαν από τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

