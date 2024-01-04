Ρωσία: Αναχαίτισε ουκρανικό πύραυλο πάνω από τη νότια περιφέρεια Λίπετσκ

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν σήμερα ουκρανικό πύραυλο πάνω από τη νότια περιφέρεια Λίπετσκ, περίπου 400 χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο, σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πύραυλο προσαρμοσμένο για χρήση σε χερσαίες επιθέσεις.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν μια ουκρανική επίθεση σε ρωσικές εγκαταστάσεις στην Κριμαία και κατέστρεψαν 10 ουκρανικούς πυραύλους στον εναέριο χώρου της χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.