Λευκός Οίκος: Η σύνοδος των προέδρων Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη σύνοδος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες.

Σε μήνυμά του μέσω X (του πρώην Twitter), ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι δυο ηγέτες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο». Υποδέχθηκε τον ομόλογό του σε πολυτελή χώρο στους λόφους της Καλιφόρνιας για συνάντηση εργασίας, γεύμα και σύντομο περίπατο, πλαισιωμένος από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο αμερικανός ομόλογος του Τζο Μπάιντεν συμφώνησαν να αποκατασταθεί η επικοινωνία υψηλού επιπέδου μεταξύ των ένοπλων δυνάμεων των δυο χωρών, στη βάση της ισότητας και του σεβασμού

Παράλληλα σύμφωνα με το Κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Τζο Μπάιντεν πως οι κυρώσεις και άλλα μέτρα που παίρνουν οι ΗΠΑ σε βάρος κινεζικών εταιρειών πλήττουν «θεμιτά συμφέροντα» του Πεκίνου.

«Οι αμερικανικές ενέργειες εναντίον της Κίνας που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών» και «των επενδύσεων» καθώς και «οι μονομερείς κυρώσεις» πλήττουν «σοβαρά θεμιτά συμφέροντα της Κίνας», τόνισε ο κ. Σι στον κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της μακράς συνάντησης που είχαν στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, το Νέα Κίνα.

Πηγή: skai.gr

