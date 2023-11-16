Η Rosenergoatom διερευνά ατύχημα που οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας μονάδας πυρηνικού σταθμού

Πτερύγια τουρμπίνας που έσπασαν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκάλεσαν την Κυριακή τη διακοπή της λειτουργίας μονάδας του πυρηνικού σταθμού στην περιφέρεια Λένινγκραντ, ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία διαχείρισης των πυρηνικών σταθμών στη Ρωσία, η Rosenergoatom. Στον συγκεκριμένο σταθμό έχουν εγκατασταθεί πυρηνικοί αντιδραστήρες ίδιου τύπου με εκείνους που κατασκευάζει η Ρωσία στην Τουρκία και σχεδιάζονται επίσης για την Ουγγαρία.

Προτεραιότητα κατά τον επικεφαλής της Rosenergoatom Αλεξάντερ Σούτικοφ είναι «να εξακριβωθούν τα αίτια της καταστροφής των πτερυγίων», κάτι που χαρακτήρισε πρωτόγνωρο. Εκτίμησε πως οι επισκευές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.

Η μονάδα όπου σημειώθηκε το ατύχημα κατασκευάστηκε το 2018 και φιλοξενεί προηγμένο αντιδραστήρα VVER 1200 τελευταίας γενιάς. Αντίστοιχους έχει προμηθευτεί η Λευκορωσία και επίσης κατασκευάζονται από τη Ρωσία στο Άκουγιου της Τουρκίας και σχεδιάζονται για τον πυρηνικό σταθμό Paks-2 στην Ουγγαρία.

Ο Σούτικοφ είπε ότι τα σπασμένα πτερύγια αποτελούσαν τμήμα ατμοτουρμπίνας ισχύος 1,2MW που κατασκευάστηκε από την εταιρία Power Machines του Αλεξέι Μορντασόφ.

Η Rosatom, η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας στην οποία ανήκει η Rosenergoatom, ανέφερε ότι παρόμοια μοντέλα τουρμπίνων υπάρχουν επίσης στον πυρηνικό σταθμό που βρίσκεται στην περιφέρεια Βαρόνιες.

Δεδομένου ότι οι τουρμπίνες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα, η Rosatom υπογραμμίζει ότι «η δυσλειτουργία τους δεν έχει καμία επίπτωση στην πυρηνική ασφάλεια», καθώς ο μηχανισμός του αντιδραστήρα λειτουργεί όπως προβλέπεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

