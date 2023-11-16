Έφθασαν στην Τουρκία 27 καρκινοπαθείς από τη Λωρίδα της Γάζας

Σχεδόν τριάντα ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και κατέστη εφικτό να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω Αιγύπτου έφθασαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Τουρκία για νοσηλεία, μετέδωσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τα δυο αεροσκάφη τα οποία μετέφεραν τους καρκινοπαθείς προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας λίγο μετά τις 00:30 (τοπική ώρα· στις 23:30 χθες ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κότζα, «σαράντα άνθρωποι, είκοσι επτά ασθενείς και δεκατρείς συνοδοί», μεταφέρθηκαν στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για καρκινοπαθείς που πέρασαν στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού φυλακίου στη Ράφα, διευκρίνισε.

Ο κ. Κότζα βρισκόταν χθες στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι ασθενείς αναμενόταν να μεταφερθούν στην Τουρκία χάρη σε «συντονισμένες ενέργειες της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ», εξήγησε.

Η Ράφα, που ελέγχουν οι αιγυπτιακές αρχές, είναι πλέον πρακτικά η μόνη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται εδώ και σαράντα ημέρες απόλυτη πολιορκία και ασταμάτητους σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό. Πάνω από 11.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί το διάστημα αυτό στον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κυβέρνησης της Χαμάς.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια με κάπου 1.200 νεκρούς, κυρίως άμαχους, η πλέον πολύνεκρη από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Μαχητές της Χαμάς πήραν εξάλλου περίπου 240 ομήρους.

Η Άγκυρα, η οποία έχει στείλει δεκάδες αεροσκάφη και 66 τόνους βοήθεια, αναμένει εξάλλου πράσινο φως της Αιγύπτου για να θέσει λειτουργία νοσοκομεία εκστρατείας στη Ράφα.

«Ελπίζω πως στο εγγύς μέλλον –καταβάλλουμε προσπάθειες για τον σκοπό αυτό– θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία νοσοκομείο στη Γάζα, σε ζώνη κοντά στην πύλη της Ράφας», είπε ο τούρκος υπουργός.

Η Τουρκία, η οποία παραδοσιακά υποστηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση, καταδικάζει σε υψηλούς τόνους τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε χθες Τετάρτη το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

