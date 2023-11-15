«Εξωγήινα» σφαιρίδια στον βυθό του Ειρηνικού διχάζουν τους επιστήμονες 

Τον Αύγουστο, καθηγητής του Χάρβαρντ τάραξε τα νερά της επιστημονικής κοινότητας όταν δήλωσε ότι ανέσυρε από τον βυθό του Ειρηνικού εκατοντάδες μυστηριώδη σφαιρίδια εξωγήινης προέλευσης, με σύσταση άγνωστη στην ανθρωπότητα.

Ο φυσικός του Χάρβαρντ Avi Loeb εξέτασε τα περίπου 700 μεταλλικά θραύσματα για δύο εβδομάδες και κατέληξε ότι προέρχονται από κάποιο αντικείμενο ή μετεωρίτη έκτος του ηλιακού μας συστήματος, που έπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Παπούα Νέα Γουινέα, το 2014.

«Θα μπορούσαν ακόμα να προέρχονται και από κάποιο εξωγήινο σκάφος» είχε δηλώσει ο καθηγητής.

Τότε οι ισχυρισμοί του είχαν γίνει αποδεκτοί με ειρωνικά σχόλια από τους συναδέλφους του επιστήμονες.

Τώρα, σύμφωνα με τη Daily Mail, μια νέα μελέτη εγείρει ακόμα περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με τον ισχυρισμούς του Avi Loeb, λέγοντας ότι τα σφαιρίδια αποτελούνται από τέφρα άνθρακα που προκύπτει από βιομηχανική δραστηριότητα.

Ο συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Patricio A. Gallardo, φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ανακοίνωσε ότι τα θραύσματα – με την κωδική ονομασία CNEOS 2014-01-08 – δείχνουν απλά «μόλυνση από επίγειες πηγές».

Σύμφωνα με τον Gallardo τα σφαιρίδια που ανακτήθηκαν από τον ωκεανό τον περασμένο Ιούνιο, είναι πλούσια σε τρία στοιχεία - βηρύλλιο, λανθάνιο και ουράνιο.

«Η περιεκτικότητα σε νικέλιο, βηρύλλιο, λανθάνιο και ουράνιο εξετάζεται στο πλαίσιο μιας γνωστής ανθρωπογενούς πηγής μόλυνσης και βρέθηκε ότι συνάδει με την τέφρα άνθρακα», είπε.

Επομένως, «η μετεωριτική προέλευσή τους απορρίπτεται», ανακοίνωσε στην εργασία του που δημοσιεύτηκε στο Research Notes of the AAS.

