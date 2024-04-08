Ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ ήταν ο υψηλόβαθμος Ιρανός που σκοτώθηκε στη Δαμασκό

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός που σκοτώθηκε στην επιδρομή κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, η οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ, ήταν μέλος του πλέον ανώτατου οργάνου της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο σιιτικό κίνημα.

Ο στρατηγός Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί, διοικητής επίλεκτης μονάδας του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σκοτώθηκε όπως και άλλοι έξι Φρουροί από πλήγμα που κατέστρεψε το προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Εκτός από τη θέση αυτή, ο Ζαχεντί ήταν ο μόνος μη Λιβανέζος που ήταν μέλος του συμβουλίου της Σούρα (συμβουλευτικού συμβουλίου) το οποίο διευθύνει τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το συμβούλιο της Σούρα, αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου, αριθμεί επτά μέλη, επιπλέον του επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα που είναι ο πρόεδρός του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Νασράλα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία σήμερα το απόγευμα για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Ζαχεντί και τους συντρόφους του που σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό.

Σε προηγούμενη ομιλία, την Παρασκευή, ο Νασράλα είχε δηλώσει ότι το κόμμα του "όφειλε πολλά" στον υψηλόβαθμο Ιρανό.

"Έζησε μαζί μας πολλά χρόνια, μακριά από τους προβολείς, και παρείχε σημαντικές υπηρεσίες στην αντίσταση στον Λίβανο και σε όλη την περιοχή", πρόσθεσε.

Ο στρατηγός Ζαχεντί, ηλικίας 63 ετών, κατείχε υψηλή θέση στις τάξεις της Δύναμης Κοντς, της επίλεκτης μονάδας των Φρουρών αρμόδιας για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποσχέθηκε να απαντήσει στην καταστροφή του προξενείου της στη Δαμασκό από το πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων συνολικά, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

