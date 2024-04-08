Λονδίνο - Θανάσης Γκαβός

Να εισακούσει το μήνυμα της κάλπης που μεταξύ άλλων αποτελεσμάτων ανέδειξε τον ίδιο ξανά δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης κάλεσε ο Εκρέμ Ιμάμογλου τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας τον Τούρκο πρόεδρο πως σε διαφορετική περίπτωση «ο πολιτικός του βίος θα μικρύνει».

Σε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα Financial Times ο κ. Ιμάμογλου είπε πως ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές με τις οποίες επιβάλλει «τη βούληση του ενός» στο τουρκικό κράτος.

«Τα πάντα είναι στα χέρια του», πρόσθεσε ο επανεκλεγείς δήμαρχος, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών ως καθαρή ένδειξη απόρριψης του ελέγχου που ασκεί στους θεσμούς ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι FT επισημαίνουν τις ανησυχίες Τούρκων και διεθνών αναλυτών για τη διάβρωση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης υπό τον Ερντογάν και ο κ. Ιμάμογλου συμπληρώνει:

«Έχει εξελιχθεί σε ένα καθεστώς, ένα σύστημα στο οποίο ακόμα και ο διευθυντής ενός θεσμού στην Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη εξουσία του χωρίς πολιτική οδηγία. Μας δίνει μια κρατική δομή που αντανακλά τη βούληση ενός μόνου προσώπου».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τις υποθέσεις που τον αφορούν στα τουρκικά δικαστήρια, ο Εκρέμ Ιμάμογλου απάντησε πως «αυτός που θα φοβηθεί ίσως είναι ο Ερντογάν».

Σε σχετικό κύριο άρθρο της η βρετανική εφημερίδα τονίζει δε πως μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αντισταθεί στην επιστροφή στις λαϊκίστικες πολιτικές και στην κατάπνιξη των αντιπάλων του.

Αναφέρει πως επί χρόνια ο Ερντογάν έχει οδηγήσει την Τουρκία σε όλο και πιο αυταρχικό μονοπάτι.

«Όμως οι τοπικές εκλογές απέδειξαν πως εκατομμύρια Τούρκοι έχουν διατηρήσει την πίστη τους στη δύναμη της κάλπης», σχολιάζουν οι FT.

Πηγή: skai.gr

