Το Βερολίνο στέλνει σε μόνιμη βάση τους πρώτους στρατιώτες στη Λιθουανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους περιέγραψε την έναρξη της αποστολής μιας γερμανικής ταξιαρχίας στη Λιθουανία ως ένα βασικό βήμα για τη βελτίωση της ικανότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και ως «μία σημαντική μέρα για τη Μπούντεσβερ» (γερμανικές ένοπλες δυνάμεις).

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που στέλνουμε μόνιμα εκτός Γερμανίας μια τέτοια μονάδα», δήλωσε σήμερα ο Πιστόριους στο Βερολίνο, κατά την τελετή αποχαιρετισμού της αρχικής διοίκησης της ταξιαρχίας της Λιθουανίας.

Τα 20 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη εκατοντάδων, εν τέλει χιλιάδων στρατιωτών στη χώρα αυτή του ΝΑΤΟ, που συνορεύει με την Πολωνία όπως και με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ.

«Γνωρίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλά επί τόπου. Οι υποδομές πρέπει να είναι σωστές, πρέπει να υπάρχουν στρατώνες, καταλύματα» είπε ο Πιστόριους.

«Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά από την πλευρά της Λιθουανίας», πρόσθεσε. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλίσουμε την ταξιαρχία γιατί πρέπει να είναι εξοπλισμένη από την αρχή», δήλωσε απευθυνόμενος στους στρατιώτες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έστρεψε τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας.

Η ταξιαρχία, η οποία θα φέρει την ονομασία Panzerbrigade 45, θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα έως το 2027 και θα απαρτίζεται από περίπου 4.800 στρατιώτες με μόνιμη παρουσία και περίπου 200 μέλη πολιτικού προσωπικού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Η αρχική διοίκηση αναμένεται να αναπτυχθεί σε μια δύναμη περίπου 150 ανδρών και γυναικών έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Λαουρίνας Καστσιούνας, που ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον περασμένο μήνα, θα υποδεχθεί τους 20 περίπου Γερμανούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο του Βίλνιους. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι είναι «ενθουσιασμένος» που θα τους υποδεχθεί.

Ο Καστσιούνας είπε επίσης σήμερα ότι το κόστος για την κατασκευή κατάλληλων εγκαταστάσεων διαβίωσης και εργασίας της γερμανικής ταξιαρχίας θα φθάσει περίπου τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Δήλωσε επίσης στο ραδιόφωνο της Λιθουανίας ότι η ανάπτυξη προχωράει «όπως έχει σχεδιασθεί»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

