Λευκορωσία: Κάθειρξη 8 ετών στον αντιπολιτευόμενο νεαρό μπλόγκερ Ρομάν Προτάσεβιτς

Δικαστήριο της Λευκορωσίας καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 8 ετών τον νεαρό μπλόγκερ και δημοσιογράφο Ρομάν Προτάσεβιτς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας BELTA, ο οποίος συνελήφθη πριν 2 χρόνια, νρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό και κατηγορείτο για την διάπραξη τουλάχιστον 1.586 εγκλημάτων,

Ο Προτάσεβιτς συνελήφθη στις 23 Μαΐου του 2021 μαζί με την σύντροφό του, τη Ρωσίδα υπήκοο Σοφία Σαπέγκα, αφού οι αρχές της Λευκορωσίας ανάγκασαν το αεροσκάφος της Rynair, στο οποίο επέβαιναν και το οποίο πραγματοποιούσε πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους να προσγειωθεί στο Μινσκ, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ στον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Στις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί περιλαμβανόταν η διοργάνωση μαζικών ταραχών, η προετοιμασία ενεργειών που παραβιάζουν κατάφωρα τη δημόσια τάξη, το αίτημα για την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία, η σύσταση ή διεύθυνση εξτρεμιστικής οργάνωσης και η συνωμοσία για την κατάληψη της εξουσίας.

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση της Λευκορωσίας, τα οποία μαγνητοσκοπήθηκαν "υπό πίεση", όπως καταγγέλλουν αντιπολιτευόμενοι, ο Προτασέβιτς εμφανίζεται να δέχεται να συνεργαστεί στην έρευνα και να δηλώνει μεταμέλεια.

Κατά την σημερινή εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο Προτάσεβιτς φαίνεται σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το BELTA, να κάθεται μόνος του στο εδώλιο του δικαστηρίου έχοντας μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.

⚡️A court in Belarus sentenced the former editor-in-chief of the Nexta Telegram channel, Roman Protasevich, to 8 years in prison, the Belarusian state news agency BelTA reports. pic.twitter.com/rbvfNOagXv