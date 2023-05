Ιράν: Κατάσχεση τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ - Βίντεο της ιρανικής επιχείρησης

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων δέσμευσε η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ, τα ξημερώματα της Τετάρτης, τοπική ώρα. Πρόκειται για το υπερδεξαμενόπλοιο (VLCC) Niovi, που συνδέεται με την ναυτιλιακή εταιρεία Smart Tankers. Σύμφωνα με κύκλους της ναυτιλιακής, το δεξαμενόπλοιο ήταν τους τελευταίους μήνες δεξαμενισμένο για συντήρηση χωρίς φορτίο, και δεσμεύτηκε από δυνάμεις του Ιράν.



Πηγές του ελληνικού υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν στην Καθημερινή πως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις προκειμένου να διαφυλάξουν τα ελληνικά συμφέροντα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι το VLCC Niovi χωρητικότητας 309.164 dwt (κατασκευής 2005) περικυκλώθηκε από σκάφη ταχείας επίθεσης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν γύρω στις 6:20 π.μ. τοπική ώρα, αφού είχε φύγει από το Ντουμπάι και κατευθυνόταν προς τη Φουτζάιρα. Τα ιρανικά πλοία ανάγκασαν το σκάφος να αντιστρέψει την πορεία του προς τη Φουτζάιρα και προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν.

On May 3 at approximately 6:20 a.m. local time, Panama-flagged oil tanker Niovi was seized by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) while transiting the Strait of Hormuz.



