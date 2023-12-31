Τρεις μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί χθες Σάββατο μέσα σε λέμβο, νότια των Καναρίων Νήσων, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Τα άψυχα σώματα των τριών μεταναστών εντοπίστηκαν από άνδρες του Λιμενικού αργά το απόγευμα του Σαββάτου, στη θαλάσσια περιοχή 314 χιλιόμετρα νότια του νησιού Ελ Ιέρο, δήλωσε εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Δεκαπέντε επιβαίνοντες στο ίδιο σκάφος διασώθηκαν με ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν στο νησί Ελ Ιέρο. Εξ αυτών, ορισμένοι λιμοκτονούσαν ή είχαν εκδηλώσει συμπτώματα υποθερμίας, συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Το αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της βορειοδυτικής Αφρικής, αντιμετωπίζει φέτος τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές από το 2006.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η ισπανική MKO Caminando Fronteras γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά των ακτών του Μαρόκου, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανετράπη καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά.

Δεκάδες επιζώντες εντοπίστηκαν να πασχίζουν να κρατηθούν από την αναποδογυρισμένη λέμβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

