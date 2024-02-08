Λεμόνι από την Ινδία του 1739 πουλήθηκε 1.800 δολάρια σε δημοπρασία

O oίκος δημοπρασιών Brettells Auctioneers & Valuers με έδρα το Νιούπορτ της Αγγλίας έβγαλε σε δημοπρασία ένα λεμόνι 285 ετών και κατάφερε να κερδίσει σχεδόν 1.800 δολάρια, όπως αναφέρει η New York Post.

A 285-year-old lemon was sold at auction in the UK



The lemon was found in a cupboard of the XIX century. The head of the auction house suggested that the citrus is a gift brought from colonial India. It bears the inscription: "Presented by Mr. P. Lou Franchini on November 4,… pic.twitter.com/cCoYfcNHPG February 4, 2024

«Σκεφτήκαμε ότι θα διασκεδάσουμε λίγο και θα βάλουμε [το λεμόνι] στη δημοπρασία με εκτίμηση 40 με 60 λίρες» δήλωσε ο δημοπράτης Ντέιβιντ Μπρέτελ (David Brettell).

Ο οίκος δημοπρασιών βρήκε αρχικά το φρούτο από το 1739 κρυμμένο σε ένα ντουλάπι του 19ου αιώνα. Οι πωλητές του, καθώς ξεχώριζαν τα υπάρχοντα του θείου τους το βρήκαν και σκέφτηκαν ότι ίσως είναι πολύτιμο. Έτσι το πήγαν για εκτίμηση στον οίκο δημοπρασιών.

«Το λεμόνι έφτασε με ένα συνηθισμένο μπαούλο Κινέζων εμπόρων στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν ακριβώς στο πίσω μέρος ενός εκ των συρταριών οπότε το βγάλαμε» δήλωσε ο Μπρέτελ στο BBC.

Το μοναδικό εσπεριδοειδές έχει βαθύ καφέ χρώμα, αλλά είναι εντυπωσιακά άθικτο. Είναι σκαλισμένο με τις λέξεις «δόθηκε από τον κ. P Lu Franchini στις 4 Νοεμβρίου 1739 στη Miss E Baxter». Το λεμόνι μπορεί να μεταφέρθηκε στην Αγγλία ως ρομαντικό δώρο από την Ινδία, ανέφερε η Sun.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπήρξε «πόλεμος προσφορών» που οδήγησε την τελική τιμή του λεμονιού να φτάνει στα 1.800 δολάρια από ανώνυμο Βρετανό συλλέκτη.

Το ντουλάπι το οποίο βγήκε και αυτό σε δημοπρασία, πωλήθηκε μόνο για περίπου 40 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

