Τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου επαναφέρει σε δηλώσεις του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Δύση κινείται επικίνδυνα στα όρια μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, που θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες, λόγω της υποστήριξης που παρέχει στην Ουκρανία.

Το μήνυμα του Λαβρόφ απευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία οι οποίες στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Επίσης, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν πάθει εμμονή με την ιδέα να προκαλέσουν “στρατηγική ήττα” στη Ρωσία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα πυρηνικού κινδύνου.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ έρχονται στον απόηχο της έγκρισης από την αμερικανική Βουλή για στρατιωτική βοήθεια ύψους 95 δισ. δολ. προς την Ουκρανία και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών η στήριξη προς την Ουκρανία βάζει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της στα πρόθυρα μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

«Ιδιαίτερα ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ‘τρόικα’ των δυτικών κρατών με πυρηνικά είναι μεταξύ των βασικών χορηγών του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, οι κύριοι εμπνευστές διάφορων προκλητικών βημάτων. Κάτι στο οποίο εντοπίζουμε σοβαρά στρατηγική ρίσκα, τα οποία οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα πυρηνικού κινδύνου» δήλωσε.

Σημειώνεται ότι από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για αυξανόμενους πυρηνικούς κινδύνους - προειδοποιήσεις τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει πως δεν έχουν εντοπίσει αλλαγή στη ρωσική στάση απέναντι στα πυρηνικά.

Οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις

Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι οι δυο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις καθώς μαζί ελέγχουν πάνω από 10.600 από τις 12.100 πυρηνικές κεφαλές του κόσμου. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κίνα, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι δεδομένης της τρέχουσας κρίσης δεν υπάρχει βάση για διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών.

«Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωτικού υβριδικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον μας, δεν υπάρχει βάση για διάλογο με τις ΗΠΑ για έλεγχο των εξοπλισμών και τη στρατηγική σταθερότητα γενικότερα» δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

