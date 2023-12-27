Σφοδρά καιρικά φαινόμενα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, όπου σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα επιχειρήσεις για να εντοπίσουν αγνοούμενους, ενώ πάνω από 80.000 νοικοκυριά συνεχίζουν ακόμη να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα θύματα, ανάμεσά τους κοριτσάκι εννιά ετών, εντοπίστηκαν στις πολιτείες Κουίνσλαντ και Βικτόρια, τις οποίες σαρώνουν από προχθές σφοδρές βροχές και ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει δέντρα και να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες.

Some footage taken just now on the Gold Coast Qld Australia. One hell of a storm tonight pic.twitter.com/w2pJgiO1Rc — Cash (@Cash_Muso) December 25, 2023

Πλεούμενο με ένδεκα επιβαίνοντες ανατράπηκε κοντά στην Μπρισμπέιν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμό δυο άνθρωποι. Η αστυνομία αναζητεί μέλος του πληρώματος που αγνοείται.

«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν τραγικές εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθηκών», συνόψισε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Καταρίνα Κάρολ, η αρχηγός της αστυνομίας της Κουίνσλαντ.

Σωστικά συνεργεία «ανησυχούν πολύ» για 46χρονη που παρέσυραν ορμητικά σε αγωγό απορροής ομβρίων υδάτων στην Γκίμπι (ανατολικά) και παραμένει άφαντη.

Άλλες δυο γυναίκες παρασύρθηκαν από τα νερά μαζί με εκείνην. Μια επέζησε, η δεύτερη είναι νεκρή.

Στην Κουίνσλαντ αναμένονται «επικίνδυνα» καιρικά φαινόμενα, δεν αποκλείονται πλημμύρες ικανές «να προκαλέσουν θάνατο», «γιγαντιαίο» χαλάζι και δυνητικά «καταστροφικοί» άνεμοι, σύμφωνα με την αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία.

Πάνω από 80.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν νωρίτερα σήμερα να μην έχουν ρεύμα, ανέφερε ο πολιτειακός πάροχος Energex. Χθες Τρίτη η εταιρεία έκανε λόγο για 120.000 οικιακούς πελάτες της που πλήττονταν από τη διακοπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.