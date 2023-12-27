Δύο αδέλφια, ένας 15χρονος και ένας 14χρονος, συνελήφθησαν στην Φλόριντα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της αδερφής τους στη διάρκεια καυγά για τα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Την 23χρονη πυροβόλησε στο στήθος ο 14χρονος αδελφός, ενώ η κοπέλα είχε τον 10 μηνών γιο της σε καρότσι, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της Φλόριντα.

Στη συνέχεια, τον 14χρονο πυροβόλησε ο 15χρονος αδελφός, ο οποίος έβγαλε το δικό του όπλο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Pinellas.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το επεισόδιο σημειώθηκε μετά από διαπληκτισμό για το ποιος έπαιρνε τα περισσότερα δώρα...

Ο σερίφης Μπομπ Γκουαλτιέρι είπε στους δημοσιογράφους ότι ο μεγαλύτερος έφηβος, ηλικίας 15 ετών, έφυγε τρέχοντας από το σημείο και πέταξε το όπλο του.

Ο 14 χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και θα τεθεί υπό κράτηση όταν βγει από το νοσοκομείο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: skai.gr

