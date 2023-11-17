Ένα εμπορικό πλοίο φορτωμένο με σιτηρά υπέστη μικρές ζημιές στα ανοιχτά της Ουκρανίας και ενδέχεται να έπεσε σε θαλάσσια νάρκη, σύμφωνα με ειδικούς του ναυτιλιακού τομέα και μια πηγή της ουκρανικής κυβέρνησης.

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Georgia S, με σημαία Λιβερίας, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Πιβντένιι της Ουκρανίας και χτυπήθηκε στην ανοιχτή θάλασσα την Πέμπτη. Μια ουκρανική πηγή είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι είναι πιθανό να χτυπήθηκε από νάρκη.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic, το πλοίο κατευθυνόταν σήμερα στο λιμάνι της Κωστάντζας, στη Ρουμανία.

Πηγή: skai.gr

