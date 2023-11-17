Λογαριασμός
Γάζα: Πάνω από 12.000 νεκροί - Τα 5.000 παιδιά

Ο νέος απολογισμός από την παλαιστινιακή πλευρά

Γάζα

Τουλάχιστον 12.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών 5000 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου.

Ο νέος απολογισμός έγινε γνωστός σήμερα από το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

