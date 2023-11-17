Γάζα: Πάνω από 12.000 νεκροί - Τα 5.000 παιδιά

Τουλάχιστον 12.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών 5000 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου.
Ο νέος απολογισμός έγινε γνωστός σήμερα από το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Πέντε κράτη ζητούν έρευνα για εγκλήματα πολέμου στα Παλαιστινιακά Εδάφη, είπε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
- «Να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ»: Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση Σταϊνμάιερ - Ερντογάν
- Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο ηλικιωμένου ομήρου που φέρεται να πέθανε - Προσοχή σκληρές εικόνες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.