Επικρίσεις εκ δεξιών δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την απόφασή του να επιτρέψει να εισέρχονται στη Γάζα δύο βυτιοφόρα την ημέρα για ανθρωπιστικούς λόγους.



Πρώτα ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επέκρινε την απόφαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου να επιτρέψει μικρές ποσότητες καυσίμων στη Γάζα.

Ο Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι το συμβούλιο - που αποτελείται από τον πρωθυπουργό Μπένι Γκαντζ, τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, τον υπουργό Μπένι Γκάντζ και αρκετούς παρατηρητές -«Εφόσον οι όμηροί μας δεν έχουν καν επίσκεψη από τον Ερυθρό Σταυρό, δεν έχει νόημασχολίασε ο ακροδεξιός υπουργός σύμφωνα με τους Times of Israel.Ο υπουργός Οικονομικών Μπετζαλέλ Σμότριτς επίσης σχολίασε ότι το να επιτρέπεται η είσοδος καυσίμων«Μια τέτοια κίνησηστον (ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία) Σινουάρ να κάθεται άνετα στο κλιματιζόμενο καταφύγιό του, να παρακολουθεί τις ειδήσεις και να συνεχίζει να χειραγωγεί την ισραηλινή κοινωνία και τις οικογένειες των απαχθέντων» πρόσθεσε.

