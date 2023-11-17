Δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκατοντάδες Παλαιστίνιους να κατευθύνονται προς τη νότια Γάζα

Δορυφορικές εικόνες που παρείχε η Maxar Technologies την Παρασκευή δείχνουν εκατοντάδες Παλαιστίνιους να έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος της οδού Salah al Deen στη Γάζα σε μια προσπάθεια να φύγουν προς ααφαλέστερα σημεία και συγκεκριμένα, προς το Νότο.

Στο σημείο που φαίνεται να έχουν σταματήσει, είναι ένα σημείο ελέγχου σε έναν δρόμο που το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι είναι ασφαλής για τους αμάχους.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να ετοιμάζεται να εντείνει τις επιχειρήσεις τους και πέρα ​​από τις βόρειες περιοχές που ήταν το επίκεντρο μέχρι τώρα.

Υπάρχουν ήδη 1,6 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στη Γάζα, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού ενώ 800.000 πολίτες εικάζεται πως παραμένουν στη Γάζα.

Η έξοδος προς το νότο συνεχίζεται εν μέσω σφοδρών μαχών. Οι παρακάτω δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα πλήθος εκατοντάδων που προφανώς περιμένουν να περάσουν από ένα σημείο ελέγχου σε έναν δρόμο που το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι είναι ασφαλής για τους αμάχους.

Πηγή: skai.gr

